Hanoï (VNA) - Le 27 décembre, le vice-ministre des Affaires étrangères, Do Hung Viet, a présidé une réunion intersectorielle pour faire le bilan de la coopération de l'ASEAN et de la participation du Vietnam en 2023, ainsi que pour discuter des orientations pour 2024.



Près de 80 représentants de nombreux ministères, départements et organes ont participé à la réunion.



Passant en revue les activités de l'ASEAN au cours de l'année écoulée, le vice-ministre Do Hung Viet a affirmé que l'ASEAN avait continué à connaître des succès en 2023, soulignant plusieurs initiatives et notamment, le parachèvement du contenu essentiel de la Vision de la Communauté de l'ASEAN jusqu'en 2045, ainsi que les développements forts et substantiels dans la coopération entre l’ASEAN et des partenaires comme le Japon et le Canada...

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Do Hung Viet (droite), lors de la réunion. Photo: VNA



S’agissant de la participation du Vietnam aux activités de l’ASEAN au cours de l'année écoulée, le vice-ministre Do Hung Viet a salué la dynamique, la responsabilité, la créativité et les contributions pratiques des ministères et organes au succès de l'ASEAN.



Les vues, propositions et initiatives du Vietnam ont répondu aux préoccupations et intérêts communs des pays et de la région, contribuant au renforcement de la solidarité et du rôle central de l'ASEAN, au renforcement de la coopération et de la connectivité régionales, affirmant l'image d'un Vietnam pacifique et amical, constructif et responsable pour le travail commun de la Communauté, a-t-il déclaré.



Dans les résultats globaux de l'ASEAN, le Vietnam a apporté des contributions importantes, remplissant avec succès ses obligations dans la mise en œuvre des plans directeurs d’édification de la Communauté de l’ASEAN, présidant de nombreuses initiatives et activités et assumant des responsabilités telles que président des réunions des ministres de l'Information de l'ASEAN, des ministres de la gestion des catastrophes de l'ASEAN..., a-t-il précisé.



Lors de la réunion, les délégués ont également étudié la Conclusion n°59-KL/TW du 8 août 2023 sur les orientations de la participation du Vietnam aux activités de l'ASEAN jusqu'en 2030, publiée par le Bureau politique. Ils ont également discuté des orientations, des priorités et des objectifs de la participation du pays à l'ASEAN en 2024.



Les délégués ont convenu de continuer à promouvoir la dynamique et la responsabilité dans la participation à la coopération de l'ASEAN, de soutenir le Laos au cours de l'Année de sa présidence de l’ASEAN 2024, de contribuer à l’élaboration de stratégies de mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN pour 2045, de continuer à promouvoir les questions prioritaires du Vietnam...-VNA S’agissant de la participation du Vietnam aux activités de l’ASEAN au cours de l'année écoulée, le vice-ministre Do Hung Viet a salué la dynamique, la responsabilité, la créativité et les contributions pratiques des ministères et organes au succès de l'ASEAN.Les vues, propositions et initiatives du Vietnam ont répondu aux préoccupations et intérêts communs des pays et de la région, contribuant au renforcement de la solidarité et du rôle central de l'ASEAN, au renforcement de la coopération et de la connectivité régionales, affirmant l'image d'un Vietnam pacifique et amical, constructif et responsable pour le travail commun de la Communauté, a-t-il déclaré.Dans les résultats globaux de l'ASEAN, le Vietnam a apporté des contributions importantes, remplissant avec succès ses obligations dans la mise en œuvre des plans directeurs d’édification de la Communauté de l’ASEAN, présidant de nombreuses initiatives et activités et assumant des responsabilités telles que président des réunions des ministres de l'Information de l'ASEAN, des ministres de la gestion des catastrophes de l'ASEAN..., a-t-il précisé.Lors de la réunion, les délégués ont également étudié la Conclusion n°59-KL/TW du 8 août 2023 sur les orientations de la participation du Vietnam aux activités de l'ASEAN jusqu'en 2030, publiée par le Bureau politique. Ils ont également discuté des orientations, des priorités et des objectifs de la participation du pays à l'ASEAN en 2024.Les délégués ont convenu de continuer à promouvoir la dynamique et la responsabilité dans la participation à la coopération de l'ASEAN, de soutenir le Laos au cours de l'Année de sa présidence de l’ASEAN 2024, de contribuer à l’élaboration de stratégies de mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN pour 2045, de continuer à promouvoir les questions prioritaires du Vietnam...-VNA