Des membres de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) et d’autres organisations internationales à Genève. Photo : VNA



Genève (VNA) - Le Vietnam continue de promouvoir l’accès égal des femmes aux postes de dirigeant et de gestionnaire au niveau d’élaboration des politiques.



C’est ce qu’a affirmé l’ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) et d’autres organisations internationales à Genève, lors d’un événement en l’honneur de la Journée internationale des femmes (8 mars).



Lors de cette rencontre avec des cadres féminins, des épouses et des filles des diplomates de la Mission du Vietnam, Le Thi Tuyet Mai a également affirmé les efforts de son pays pour atteindre l’Objectif de Développement durable 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.



Selon le Rapport sur le Développement Humain 2020 du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Vietnam était au 65e rang sur 162 pays et était dans le premier tiers des pays du monde en termes de représentation féminine à l'Assemblée nationale.-VNA