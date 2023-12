New York (VNA) - L’ambassadeur Dang Hoàng Giang, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations Unies, a rencontré le 11 décembre à New York le conseiller de la Police des Nations Unies, Faisal Shahkar, pour discuter des mesures visant à promouvoir la participation des policiers vietnamiens aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

L’ambassadeur Dang Hoàng Giang (à gauche) et le conseiller de la Police des Nations Unies, Faisal Shahkar, à New York, le 11 décembre. Photo : VNA

Le diplomate vietnamien a remercié la Division de police du Département des opérations de paix (DPO) des Nations Unies et le conseiller Faisal Shahkar pour leur soutien efficace et actif aux efforts du Vietnam pour participer aux opérations de maintien de la paix, en particulier la formation et le renforcement des capacités des policiers envoyés par le ministère de la Sécurité publique aux opérations de maintien de la paix.En tant que membre actif et responsable des Nations Unies et de la communauté internationale, le Vietnam renforcera sa participation aux opérations de maintien de la paix, y compris celles liées à la police, conformément aux principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, a-t-il déclaré, ajoutant que le pays souhaitait s’engager de manière plus profonde et plus substantielle dans l’élaboration de la politique des Nations Unies dans ce domaine.Alors que le conseiller de police est sur le point de se rendre au Vietnam à l’invitation du ministère de la Sécurité publique, l’ambassadeur a exprimé son espoir que le voyage sera couronné de succès et aidera à identifier les domaines et les activités dans lesquels les deux parties peuvent renforcer leur coopération, notamment en déployant des policiers dans des missions sur le terrain et apporter une assistance technique pour aider le ministère de la Sécurité publique à devenir rapidement autonome en entraînement et formation afin de mieux répondre aux exigences et à la demande des Nations Unies dans les opérations de maintien de la paix.Pour sa part, Faisal Shahkar a hautement apprécié la participation active du Vietnam et ses bons résultats dans les opérations de maintien de la paix, y compris les activités de police, et a exprimé son espoir d’une coopération plus étroite avec le Vietnam à cet égard.Il a affirmé qu’en sa qualité, la Division de la police est prête à apporter une assistance maximale au Vietnam dans la préparation des forces du pays, la formation, l’évaluation de préfaisabilité et le déploiement des officiers sur le terrain. – VNA