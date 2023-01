Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le ministre d'État japonais aux Services financiers Suzuki Shunichi. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam considère toujours le Japon comme un partenaire stratégique et à long terme de première importance, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh au ministre d'État japonais aux Services financiers Suzuki Shunichi lors d'une réception à Hanoï le 13 janvier.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que de nombreux travaux et projets du Vietnam ont été soutenus par le gouvernement japonais dans le cadre des propositions du ministère des Services financiers.

Le Vietnam continuera de créer des conditions favorables pour que les entreprises japonaises puissent faire des affaires efficacement dans le pays, a-t-il déclaré, ajoutant que les obstacles rencontrés par plusieurs projets japonais au Vietnam sont en train d'être supprimés pour accélérer leur progression.

Alors que le Vietnam et le Japon célèbrent cette année le 50e anniversaire des relations diplomatiques, le dirigeant vietnamien a suggéré d'organiser des activités pratiques pour marquer cette occasion spéciale.

L'hôte a également demandé à Suzuki Shunichi de proposer au gouvernement japonais d'aider le Vietnam à construire le chemin de fer à grande vitesse nord-sud, à restructurer les apports en capital de la raffinerie et du projet pétrochimique de Nghi Son, et en particulier à gérer la transformation numérique des secteurs financiers liés aux douanes, obligations d'entreprise et valeurs mobilières.

Suzuki Shunichi, pour sa part, a espéré qu'il y aura des travaux et des projets japonais plus efficaces cette année marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques.

Informant l'hôte des résultats de sa session de travail avec le ministre vietnamien des Finances Ho Duc Phoc, il a déclaré que les deux parties étaient parvenues à un consensus sur divers contenus, en particulier la promotion du travail conjoint dans le développement des infrastructures.

Concernant les propositions de l'hôte, il a déclaré que la partie japonaise travaillait activement en étroite collaboration avec les agences vietnamiennes concernées pour trouver les solutions les plus efficaces.- VNA