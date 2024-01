Photo: Showmetech Showmetech

Hanoï (VNA) - En janvier, 950 cyberattaques contre les systèmes d'information vietnamiens ont été recensés, soit une baisse de 33% et 23% par rapport à décembre 2023 et à la même période de l'année dernière, respectivement.



Cette diminution est un résultat des mesures prises par les agences et unités compétents pour améliorer la cybersécurité, avec davantage d'investissements dans les systèmes de surveillance, de détection et d’alerte.



Cependant, les experts conseillent toujours aux agences, organisations et entreprises de continuer à accorder une attention particulière à la sécurité de l’information, car les cyberattaquants sont généralement plus actifs avant et pendant la fête du Nouvel An lunaire (Têt).-VNA