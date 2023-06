L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Photo: VNA

New York (VNA) – L’Assemblée générale de l’ONU a débattu et adopté les 22 et 23 juin à New York par consensus, une résolution sur le huitième examen de la Stratégie antiterroriste mondiale de l’ONU.

Dans son discours donné à cet événement, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a estimé que le terrorisme continuait à être une grave menace pour la paix, la stabilité et le développement à l'échelle mondiale ; affirmant que l'adoption du document par consensus représente un message unifié et fort de la communauté internationale qui n'accepte le terrorisme sous aucune forme.

L’ambassadeur Dang Hoang Giang a également souligné l'importance de la coopération internationale, du partage d'informations et d'expériences, et du soutien au renforcement des capacités dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que la large participation de tous les secteurs sociaux, y compris les entreprises fournissant des services de technologie de l'information.

Se référant à l'affaire qui s'est produite le 11 juin dans la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre), l'ambassadeur a souligné qu'il s'agissait d'un acte terroriste organisé contre le siège de l’autorité locale, les cadres et les civils ; affirmant que les organisations et les individus responsables de cet acte seront punis.

L'ambassadeur a réaffirmé la position du Vietnam, conformément aux documents pertinents de l'ONU, condamnant fermement le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, quels qu’en soient les auteurs, les lieux et les objectifs.

Le Vietnam appelle les pays concernés et les organisations internationales à soutenir et coopérer dans l'enquête sur l'affaire ainsi qu’à empêcher des actions similaires à l'avenir.

Auparavant, lors de la Conférence de haut niveau des chefs d'agences de lutte contre le terrorisme des Etats membres des Nations Unies, organisé du 19 au 22 juin à New York, le général de brigade Pham Ngoc Viet, directeur du Département de la sécurité intérieure du ministère de la Sécurité publique, a prononcé un discours important.

Il a énoncé quatre risques de terrorisme extérieur portant atteinte à la sécurité nationale du Vietnam, affirmant que l’attaque contre le siège de l’autorité locale et la population dans la province de Dak Lak, survenue le 11 juin était une activité terroriste organisée. -VNA