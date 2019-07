Hanoi, 5 juillet (VNA) - Le Vietnam fait partie des 10 meilleurs pays pour le nombre de travailleurs étrangers, selon le rapport mondial Expat 2019 de HSBC publié le 4 juillet.

Un étranger est instituteur à l'école au Vietnam. Photo : VNA

Pour la première fois en quatre ans, Singapour n’est pas la meilleure destination pour les travailleurs expatriés. La Suisse est désormais le premier pays parmi ceux qui ont la chance d'être transférés à l'étranger par leurs employeurs - grâce à la progression rapide de leur carrière, à une bonne rémunération et à des "paysages époustouflants".L'enquête annuelle a recueilli des données auprès de 18.059 travailleurs étrangers dans 163 sites. La Suisse occupe une place de choix dans la qualité de vie. 70% des travailleurs étrangers y affirment avoir un environnement naturel supérieur à celui de leur pays d'origine, contre une moyenne mondiale de 40% pour l'ensemble des expatriés. Les répondants ont également souligné le faible taux de criminalité du pays et sa stabilité économique et politique, facteurs qui ont contribué à faire passer le pays du classement huit à la première place cette année.Les dix premiers pays comprennent la Suisse, Singapour, le Canada, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Turquie, l'Allemagne, les Émirats arabes unis et le Vietnam.-VNA