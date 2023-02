Un cadre de l’Office du commerce du Vietnam en Inde (au milieu) présente des informations aux visiteurs. Photo: VNA



New Delhi (VNA) - Au 25e Salon international de l’ingénierie et de la technologie (International Engineering and Trade Fair 2023 - IETF 2023), qui a ouvert ses portes le 16 février à New Delhi, l’Office du commerce du Vietnam en Inde a présenté l’industrie et la technique du Vietnam, des informations sur certaines entreprises nationales recherchant des opportunités d’investissement et d’affaires en Inde.



À cette occasion, l’Office du commerce du Vietnam en Inde a organisé une rencontre avec des entreprises technologiques et des startups indiennes opérant dans l’industrie de fabrication de composants et pièces de motos et d’automobiles pour discuter des opportunités de coopération avec le Vietnam.



Organisé pour la première fois en 1975 par la Confédération de l’industrie indienne (CII), cet événement bisannuel met l’accent sur l’industrie de l’ingénierie, des technologies, des machines et des équipements électriques, électroniques.

Après près de 50 ans, l’IETF s’est affirmé comme un forum et un catalyseur de la transformation en Inde, une passerelle reliant des entreprises internationales réputées (B2B), contribuant à atteindre l’objectif de porter le PIB de l’Inde à 5.000 milliards de dollars d’ici 2025.



L’édition 2023 regroupe plus de 400 entreprises venues de 45 pays et territoires, dont une centaine de start-ups indiennes des secteurs de la logistique, de la création de jeux, de la santé, de l’intelligence artificielle, de la robotique et de l’automatisation, etc.



Dans le cadre de l’événement de trois jours sont prévus des conférences, des séminaires, des échanges en ligne, la présentation de nouvelles technologies et techniques dans divers domaines dont la santé, le traitement des déchets solides et liquides, l’électronique et la robotique, la construction, la métallurgie, la logistique, l’ingénierie. -VNA