Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Selon l’Office général des statistiques (GSO), en 2022, le Vietnam a accueilli 137.900 touristes indiens. L’Inde s’est ainsi classée 9e parmi les 10 plus importants marchés fournissant des touristes pour le Vietnam l’année dernière.



Ce résultat est dû à l’augmentation des vols directs entre les grandes villes des deux pays. En effet, en 2019, 2020 et 2022, les transporteurs vietnamiens Vietnam Airlines et Vietjet Air et la compagnie indienne Indigo ont lancé 21 lignes directes à raison de plus de 60 vols hebdomadaires entre les deux pays.



Ces derniers temps, le secteur vietnamien du tourisme multiplie ses activités de promotion sur le marché indien. Un forum de promotion du tourisme Vietnam-Inde a eu lieu en décembre 2022 à New Delhi, outre un événement d’échange pour servir les touristes en provenance d’Inde et du Moyen-Orient en septembre à Da Nang...



Par ailleurs, le nombre de recherches sur le Vietnam par des internautes en Inde augmente assez rapidement. Les destinations vietnamiennes les plus recherchées sont Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Phu Quoc, Da Nang, Quy Nhon. Selon les statistiques de Google Destination Insignts, l’Inde figure parmi les 10 pays où les recherches Google sur le tourisme au Vietnam sont les plus importantes.



Selon des experts, le Vietnam possède actuellement une grande opportunité pour accueillir des touristes indiens. Pour mieux exploiter ce marché plein de potentiels, les spécialistes suggèrent que les localités et les entreprises vietnamiennes élaborent des plans spécifiques pour servir les Indiens en raison de leurs besoins particuliers liés aux croyances et aux religions, et aux repas… Le Vinh, propriétaire de huit hôtels dans le Vieux quartier de Hanoï, a souligné l’importance du développement des formations en cuisine indienne et des politiques plus favorables dans l’octroi de visa de travail à des chefs cuisiniers en provenance d’Inde.-VNA