Hanoi (VNA) - Un nombre record de 103.658 nouvelles entreprises ont été créées au cours des huit premiers mois de cette année, soit une augmentation de 2,3% sur un an et 1,2 fois plus élevé que le nombre moyen enregistré à la même période de 2018 à 2022, a rapporté le ministère du Plan et de l’Investissement.

Les créations d'entreprises ont atteint un nouveau record. Photo d'illustration: VNA

Rien qu’au mois d’août, le pays a vu plus de 14.000 entreprises nouvellement créées, soit une hausse de 17,9% sur un an. Cependant, le nombre d’entreprises revenues sur le marché au cours du mois a chuté de 3,1% sur un an et de 10,9% sur un mois.Au cours de la période de janvier à août, 149.400 entreprises ont rejoint et sont revenues sur le marché, soit une légère baisse de 0,03% sur un an, mais 1,2 fois supérieure au chiffre moyen enregistré au cours de la période 2018-2022, a indiqué le ministère.Le secteur de l’éducation et de la formation a connu la plus forte augmentation du nombre de nouvelles entreprises avec 35%, suivi par le secteur de la santé avec 18,9% et des services d’emploi, du tourisme, de la location de machines et d’équipements et autres services de soutien avec 16,3%.Cependant, le capital social total des entreprises nouvellement créées a diminué de 14,7% sur un an, à 969,61 billions de dôngs (plus de 40,2 milliards de dollars).Parallèlement, au cours de la période considérée, 124.684 entreprises se sont retirées du marché, en hausse de 19,5% sur un an, dont 71.833 entreprises ont arrêté leurs activités, 41.064 entreprises ont annulé leurs demandes et 11.787 autres ont été dissoutes.Afin de soutenir le développement des entreprises, le vice-ministre du Plan et de l’Investissement Trân Quôc Phuong a déclaré qu’en plus d’appliquer des politiques et des mesures monétaires et fiscales flexibles, actives et efficaces pour éliminer les difficultés des activités commerciales et de production, le ministère proposera des amendements et des compléments à certains mécanismes et politiques pertinents. – VNA