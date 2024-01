Des touristes étrangers s'informent de produits touristiques du Vietnam. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Le Vietnam présente plusieurs produits et services touristiques au salon Travel Exchange (TRAVEX), qui fait partie du Forum du tourisme de l'ASEAN (ATF) 2024 à Vientiane, au Laos, du 22 au 27 janvier.



Du tourisme maritime, culturel et naturel au tourisme de bien-être et de golf, le pavillon vietnamien présente le pays comme une destination sûre, conviviale, attrayante et hospitalière, tout en mettant en avant l'Année nationale du tourisme 2024 organisée par la province montagneuse septentrionale de Dien Bien.



Le salon est une opportunité pour le Vietnam de présenter ses options touristiques, en vue d'atteindre l'objectif fixé d'accueillir 17 à 18 millions de touristes étrangers en 2024.



TRAVEX est un événement important pour renforcer la coopération, les échanges, la publicité, la promotion et le développement du tourisme entre les pays membres de l'ASEAN, ainsi qu'entre l'ASEAN et les pays du monde entier. -VNA