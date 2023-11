Le film “Mat biêc” (Dreamy Eyes en anglais ou Yeux rêveurs en français) du réalisateur Victor Vu est présenté au Festival cinématographique de l’ASEAN 2023



Johannesburg (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud a présenté au Festival cinématographique de l’ASEAN 2023 le film “Mat biêc” (Dreamy Eyes en anglais ou Yeux rêveurs en français) du réalisateur Victor Vu.



Outre “Mat biêc”, l'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud a également présenté de nombreuses publications présentant le Vietnam et son peuple, ainsi qu'un certain nombre de produits vietnamiens.



Se déroulant du 17 au 19 novembre 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud, le Festival du film de l'ASEAN 2023 a projeté des films célèbres de sept pays de l'ASEAN que sont l'Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.



Le Festival cinématographique de l'ASEAN en Afrique du Sud, une initiative et une activité du Comité de l'ASEAN à Pretoria, comprenant les corps diplomatiques de ces sept pays, a présenté au public sud-africain l'industrie cinématographique en pleine croissance des pays de l'ASEAN avec des histoires attrayantes reflétant maints aspects de ces pays et de leurs habitants. - VNA