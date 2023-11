Vue générale du 7e Sommet de l'Organisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l’Asie du Sud-Est (ASEANSAI). Photo: Audit d’Etat du Vietnam

Manilla (VNA) – Une délégation de l’Audit d’Etat du Vietnam (SAV) conduite par son auditrice générale adjointe Ha Thi My Dung a participé au 7e Sommet de l'Organisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l’Asie du Sud-Est (ASEANSAI) tenu le 2 novembre à Manilla, aux Philippines.

L’événement a vu la participation de dix délégations du Brunei, du Cambodge, de l'Indonésie, du Laos, de la Malaisie, du Myanmar, des Philippines, de Singapour, de la Thaïlande et du Vietnam.



Les membres de l'ASEANSAI ont discuté et approuvé des contenus, notamment le rapport sur les résultats de la mise en œuvre du plan pour 2023, le 4e amendement du règlement de l'ASEANSAI, la nomination des Philippines en tant que nouveau président de l’ASEANSAI, la nomination de de Thaïlande en tant qu'auditeur et celle d'Indonésie au poste de secrétaire à long terme pour la période 2024-2029.

Le sommet a également approuvé les plans de travail pour la période 2024-2025, le protocole d'accord avec le Swedish National Audit Office (SNAO) et l'approbation du budget des activités pour 2024-2025.

Lors du sommet, Ha Thi My Dung, qui est également présidente du Comité du plan stratégique, a présenté le plan de travail biennal pour 2024-2025 pour atteindre l'objectif stratégique 4.4 sur le renforcement de la supervision des principales activités, y compris l'élaboration du plan stratégique pour la période 2026-2029. Il comprend également l’élaboration d’un plan opérationnel pour 2026-2027.

Elle a également représenté le Comité du plan stratégique pour confirmer que le SAV continue d'occuper le poste de président du comité avec ses membres comprenant les agences d'audit de Brunei, du Laos, d'Indonésie, de Malaisie, des Philippines et de Thaïlande.

En tant que président du Comité du plan stratégique, le SAV a soutenu l'ASEANSAI dans le renforcement de la gestion interne et l'amélioration de la qualité des activités de soutien que l'organisation avait fournies à ses membres. -VNA