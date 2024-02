Le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet, chef des hauts officiels de l'ASEAN (SOM) du Vietnam. Photo : VNA



Les chefs des délégations des pays de l'ASEAN et de l'Australie. Photo : VNA Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet, chef des hauts officiels de l'ASEAN (SOM) du Vietnam, ainsi que les chefs du SOM et des délégations des pays de l'ASEAN et de l'Australie ont participé le 6 février au 36e Forum ASEAN-Australie tenu à Melbourne (Australie).En plus d'examiner la situation de la coopération et de l'échange des mesures pour promouvoir les relations dans les temps à venir, cette réunion visait également à préparer le sommet spécial ASEAN-Australie commémorant les 50 ans des relations de dialogue entre les deux parties, qui se tiendra également à Melbourne en mars prochain.Lors de la réunion, les deux parties ont apprécié les résultats de la mise en œuvre du partenariat stratégique intégral ASEAN-Australie établi en 2021. Elles ont convenu de continuer à approfondir le partenariat stratégique intégral (Comprehensive Strategic Partnership-CSP) vers un partenariat efficace, substantiel et mutuellement bénéfique ; de mettre en œuvre prochainement des négociations pour élaborer un plan d'action de coopération pour la nouvelle période (2025-2029) à soumettre aux ministres des Affaires étrangères pour approbation lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, prévue au Laos en juillet prochain.Discutant des questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer la coopération pour maintenir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région ; de promouvoir le respect du droit international, de résoudre les conflits et les différends par des moyens pacifiques sur la base de la Charte des Nations unies et des principes fondamentaux du droit international.

Le vice-ministre Do Hung Viet a demandé l'Australie de continuer de soutenir le rôle central de l'ASEAN dans la structure régionale, de même que la position de principe de l'ASEAN en Mer Orientale, ainsi que les efforts visant à mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et d'élaborer au plus tôt un code de conduite substantiel et efficace en Mer Orientale (COC) conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.



S'exprimant au nom de l'ASEAN sur le développement sous-régional et l'Initiative pour l'intégration de l'ASEAN (IAI), Do Hung Viet a souligné l'importance de la coopération pour réduire les écarts de développement et renforcer les efforts de la Communauté de l'ASEAN. A cette occasion, il a apprécié la coopération et le soutien de l'Australie aux pays de l'ASEAN dans la mise en œuvre de l'IAI et le développement de la sous-région du Mékong, et a proposé des mesures pour promouvoir la coopération future dans ces domaines.



Enfin, les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner étroitement pour le succès du sommet spécial ASEAN-Australie prévu début mars à Melbourne.- VNA