Siège de l'Académie nationale de musique du Vietnam. Photo:Van hoa

Hanoï (VNA) - Une troupe de l'Académie nationale de musique du Vietnam présentera certains concerts lors du 12e Festival de musique ASEAN-Chine, qui a débuté le 18 octobre dans la région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine.De plus, un forum académique axé sur la musique vietnamienne aura lieu dans le cadre de l'événement.Plus de 500 musiciens de 14 troupes de Chine et des pays membres de l'ASEAN devraient donner 14 concerts lors de ce festival de six jours, qui présentera des compositions originales de musique contemporaine de 90 compositeurs de près de 20 pays. Les œuvres et instruments de musique présenteront les caractéristiques distinctives des cultures de l'ASEAN.L'événement comprendra également des activités académiques, notamment le 10e atelier de musique de l'Orchestre national C-ASEAN et une cérémonie de don d'instruments de musique, de présentations académiques sur le piano...