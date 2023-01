Hanoi (VNA) - Le Vietnam a attiré des investissements directs étrangers (IDE) d’une valeur de 1,69 milliard de dollars jusqu’au 20 janvier de cette année, en baisse de 19,8% par an, selon l’Office général des statistiques (OGS).

Production de matériaux pour chaussures dans une entreprise à capitaux étrangers, dans la ville de Thuân An, province de Binh Duong. Photo : VNA

Au cours du mois, les autorités locales ont accordé des licences à 153 nouveaux projets d’IDE d’une valeur de 1,2 milliard de dollars, en hausse de 48,5% en nombre et de 3,1 fois en valeur.Parmi ces projets, ceux liés à la vente en gros, au détail et à la réparation d’automobiles et de véhicules motorisés représentent 651,9 millions de dollars ou 54,1% du stock d’IDE.Ils ont été suivis par les projets engagés dans l’industrie de la transformation et de la fabrication, qui ont enregistré ensemble 351,2 millions de capitaux.Toujours en janvier, 28 pays et territoires étrangers ont investi au Vietnam. Singapour était le plus grand investisseur étranger au Vietnam avec 767,6 millions de dollars, suivie par la Chine avec 198,2 millions de dollars.Pendant ce temps, les entreprises vietnamiennes ont investi 126,7 millions de dollars dans leurs projets à l’étranger, en hausse de 3,4 fois par rapport au même mois de 2022. – VNA