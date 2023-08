Le vice-Premier ministre Le Minh Khai et le ministre saoudien du Tourisme, Ahmed bin Aqeel-Khateeb. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam attache de l’importance au renforcement de son amitié et de sa coopération multiforme avec l'Arabie saoudite, un partenaire important du Vietnam au Moyen-Orient.C’est ce qu’a déclaré le vice-Premier ministre Le Minh Khai en recevant le ministre saoudien du Tourisme, Ahmed bin Aqeel-Khateeb, le 28 août à Hanoï.Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a proposé que les deux parties se coordonnent pour organiser de nombreuses activités afin de marquer le 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2024.Selon le vice-chef du gouvernement vietnamien, l'Arabie saoudite est actuellement l'un des principaux partenaires économiques du Vietnam au Moyen-Orient, avec un commerce bilatéral de 2,7 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 32,4% par rapport à 2021.Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a demandé à l' Arabie saoudite de soutenir le Vietnam dans le développement de l'industrie Halal et l'accès de ses biens et services aux normes Halal au marché saoudien et à ceux d'autres pays musulmans, ce à travers des investissements dans la production, la formation et le partage d'expériences pour renforcer la coopération économique, commerciale et touristique entre les deux pays.Il a aussi proposé que l'Arabie saoudite facilite l'importation de produits clés du Vietnam tels que le riz, le thé, le poivre, le café, le caoutchouc et le textile-habillement.Le dirigeant vietnamien a demandé à son interlocuteur en tant que président exécutif du Fonds saoudien pour le développement (SFD), de faciliter la poursuite des prêts préférentiels en faveur de projets de sécurité sociale au Vietnam.Le Minh Khai a émis l’espoir qu'en tant que président du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), le ministre saoudien œuvrerait pour que cette organisation continue de soutenir l'organisation d'événements majeurs de l'OMT au Vietnam. En outre, il a demandé à l'Arabie saoudite de soutenir le Vietnam dans ses investissements dans le développement des infrastructures touristiques.De son côté, le ministre Ahmed bin Aqeel-Khateeb a émis le souhait que le Vietnam et l'Arabie saoudite continuent de promouvoir leur coopération dans des domaines tels que les énergies (pétrochimie, énergie verte), l’investissement, les industries manufacturières, la culture, l’industrie Halal, le tourisme, les sports...Enfin, le ministre Ahmed ben Aqeel-Khateeb a affirmé que l'Arabie saoudite apporterait son meilleur soutien aux entreprises vietnamiennes souhaitant investir sur son sol. -VNA