Kuala Lumpur, 11 janvier (VNA) - Le sous-colonel Nguyen Huu Ngoc, chef adjoint du bureau de l'agence de police d'investigation du ministère de la Sécurité publique du Vietnam sera le directeur chargé des plans et programmes du secrétariat de l’Association de la police de l’ASEAN (ASEANAPOL).

Photo : VNA

C'est la première fois qu'un officier de la police populaire vietnamienne occupe un poste de direction dans des organisations policières internationales et régionales.Nguyen Huu Ngoc a indiqué que dans la mise en œuvre de la politique du Parti et de l'État vietnamiens visant à élargir la coopération internationale en matière de prévention et de contrôle du crime dans la nouvelle situation, le gouvernement a confié au ministère de la Sécurité publique le déploiement de la masse salariale dans l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et le secrétariat de l'ASEANAPOL, entre autres.La participation à la candidature aux postes clés de direction du secrétariat de l'ASEANAPOL démontre clairement la détermination et le fort engagement de la police vietnamienne dans la collaboration internationale dans la lutte contre la criminalité transnationale, a-t-il déclaré.L'événement devrait contribuer à promouvoir la coopération entre les forces de l'ordre vietnamiennes avec les partenaires de la région, renforçant ainsi l'efficacité de la lutte contre les crimes transnationaux et les crimes impliquant des éléments étrangers liés à la nation indochinoise.Partageant avec des correspondants de l'Agence vietnamienne d’Information sur la question, Nguyen Huu Ngoc a déclaré qu'il ferait tout son possible pour contribuer à la coopération commune des forces de police des pays de l'ASEAN, en tant que contribution à garantir une région de sécurité et de paix et à élever le rôle de la police vietnamienne, en particulier, et celui du pays, en général, dans la région et sur la scène internationale.Fondée en 1981, ASEANAPOL regroupe les forces de police des 10 pays de l'ASEAN, à savoir : Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam.- VNA