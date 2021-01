La réunion virtuelle dirigée par l'ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d'affaires par intérim du Vietnam auprès de l' ONU . Photo: VNA

New York (VNA) - Le 29 janvier, l'ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d'affaires par intérim du Vietnam auprès de l'ONU, a présidé le 29 janvier une réunion virtuelle du Comité du Conseil de sécurité des Nations unies sur le Soudan du Sud.

L'événement est une occasion pour les pays dans la région tels que le Soudan, l'Ouganda, l'Érythrée, l'Éthiopie, la Somalie, l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo, de donner leurs points de vue sur le rapport à mi-parcours du Groupe d'experts sur le Soudan du Sud.

L'ambassadeur Pham Hai Anh a apprécié les évolutions positives au Soudan du Sud après la création du gouvernement de transition, ainsi que le rôle de l'ONU, des organisations régionales et des pays de voisinage dans la promotion du processus de paix au Soudan du Sud et proposer de renforcer la dialogue, la coopération entre le Groupe d'experts, le Soudan du Sud et les pays dans la région. -VNA