Jakarta (VNA) - Dans la matinée du 8 août, à Jakarta, dans le cadre de la 44e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN ( AIPA-44 ), se sont tenues des réunions de la Commission politique et de la Commission économique de l'AIPA.Lors de la réunion de la Commission politique, un représentant de la délégation du Vietnam a présenté le rapport sur les résultats de la 14e réunion du groupe consultatif de l'AIPA organisée par l'Assemblée nationale du Vietnam du 10 au 12 juillet à Phu Quoc, province de Kien Giang.En outre, la délégation vietnamienne a participé activement aux débats et a apporté des idées pratiques et spécifiques pour perfectionner les projets de documents.S’agissant des affaires régionales et internationales d’intérêt commun, le Vietnam a réaffirmé la position commune du Vietnam et de l'ASEAN, soulignant l'importance du maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, du règlement pacifique des différends selon les principes du droit international largement reconnus, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), de l’application pleine et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), du maintien et de la promotion d’un environnement favorable pour parvenir rapidement à un Code de Conduite (COC) en Mer Oriental substantiel, efficace et conforme au droit international, dont la CNUDM.-VNA