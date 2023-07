Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Basé sur l'application créative des principes fondamentaux du marxisme-léninisme, la continuation de la tradition et des caractéristiques nationales, l’absorption sélective de la quintessence de la culture mondiale et des philosophies progressistes de l'époque, le Vietnam a construit une école étrangère et diplomatique exceptionnelle et unique, a estimé le docteur iranien Abed Akbari.

Dans son article récemment publié sur le quotidien Iran Daily, le directeur de l’Institut de recherche de politiques étrangères de Téhéran a estimé qu'une tradition ayant des racines solides aidait à protéger le pays contre de nombreuses menaces en ces temps turbulents et créait la confiance auprès des amis du monde sur le Vietnam dont le peuple était résilient, indomptable, laborieux et créatif.

Le docteur Abed Akbari a cité le discours du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong sur la ligne diplomatique du Vietnam lors de la Conférence nationale des affaires étrangères pour la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du PCV, tenue fin 2021. Ce discours regorge de conseils et d'orientations scientifiques et pratiques pour la politique étrangère. Le Vietnam utilise le concept de «diplomatie du bambou» comme métaphore de sa résilience, mais aussi de sa flexibilité et de son adaptabilité dans sa politique étrangère.

Le Vietnam utilise son identité nationale pour promouvoir sa position mondiale, son progrès et son développement durable, renforcer son influence dans la région et participer de plus en plus activement aux relations mondiales.

La stratégie générale de la "diplomatie du bambou" vise l'édification de la nation, le renforcement des capacités de défense nationale, de la volonté et de la détermination, ainsi que la création d'une force motrice pour l'ensemble du système politique.

Le Président Hô Chi Minh avait jeté les bases de l'école de la "diplomatie du bambou" du Vietnam et directement dirigé la construction et le développement de la diplomatie révolutionnaire du Vietnam, a précisé le docteur Abed Akbari.

La politique étrangère choisie par le Vietnam est très claire et respectable, a-t-il souligné, affirmant que les pays du monde entier devraient se référer aux expériences vietnamiennes. -VNA