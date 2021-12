New York (VNA) – L’ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d’affaires par intérim du Vietnam auprès des Nations unies, a appelé le 10 décembre devant le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) les parties concernées au Soudan à continuer de faire preuve de retenue pour éviter une escalade des tensions.

L’ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d’affaires par intérim du Vietnam auprès des Nations unies. Photo : VNA

Le diplomate a exhorté les parties à promouvoir le dialogue et la réconciliation, conformément à la Déclaration constitutionnelle de 2019 lors d’une réunion du CSNU concernant les activités du Comité 1591 concernant le Soudan et la Mission intégrée d’assistance à la transition des Nations Unies au Soudan (UNITAMS).

Il a salué les récents efforts visant à favoriser la stabilité au Soudan, notamment l’accord politique du 21 novembre. Il a déclaré que la situation au Soudan en général et au Darfour en particulier a été confrontée à de nombreux défis économiques, crises humanitaires, violences intercommunautaires et impacts des catastrophes naturelles et de la pandémie de Covid-19.

L’ambassadeur Pham Hai Anh a appelé les autorités compétentes à protéger les civils, à promouvoir le dialogue et à instaurer la confiance entre les communautés du Darfour.

Il a exprimé son espoir que la communauté internationale augmentera l’aide humanitaire et soutiendra le règlement des défis économiques au Soudan, tout en soulignant l’importance d’assurer la sécurité et la sûreté du personnel de l’ONU et de l’UNITAMS. – VNA