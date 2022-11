Jardin de ginseng de Ngoc Linh dans la commune de Tra Linh, district de Nam Tra My. Photo: baoquangnam

Hanoi (VNA) - Le Vietnam a pour objectif de cultiver environ 24.000 hectares de ginseng, une culture à haute valeur économique, d'ici 2030 et de devenir le plus grand pays producteur au monde en 2045.Le Vietnam possède une grande ressource de plantes médicinales naturelles avec environ 5.000 espèces réparties dans tout le pays, où figure le ginseng.Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, il est indispensable d'élaborer un programme de développement du ginseng vietnamien d'ici 2030 et orientations jusqu'en 2045.L'objectif est de préserver les ressources génétiques du ginseng vietnamien, en association avec la protection et le développement des forêts et la conservation des écosystèmes forestiers. Il est prévu de développer des zones de culture concentrées dans les provinces aux conditions écologiques appropriées, pour atteindre environ 24.000 hectares d'ici 2030, dont 100% bénéficieront d'un code de zone de plantation et d'une indication géographique.La production à partir de 2030 atteindra environ 300 tonnes/an, garantissant l'origine, répondant aux normes GACP-WHO ou équivalent. Dans le même temps, il sera nécessaire de se concentrer sur l'investissement et la construction d’usines de traitement, préliminaire et en profondeur.En 2045, le ginseng vietnamien sera développé en un produit de marque internationale à forte valeur d'exportation, faisant du Vietnam un producteur majeur dans le monde. - CPV/VNA