Lors de la cérémonie de remise. Photo : VNA

Vientiane, 5 juillet (VNA) - Le comité de rédaction de la Revue communiste, le magazine du Parti communiste du Vietnam, et le groupe de télécommunications militaire Viettel ont remis des équipements servant un projet de journal en ligne qu'ils ont cofinancé à la Commission pour la propagande et la formation du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL) lors d'une cérémonie à Vientiane le 5 juillet.L'équipement comprenait 10 ordinateurs, deux caméras vidéo et deux caméras pour aider la partie lao à construire le journal électronique AlounMai.Dans ses remarques lors de l'événement, Le Hai, membre du comité de rédaction et directeur de la Revue communiste en ligne, a déclaré que la création et la publication d'une version électronique du journal AlounMai - un organe de théorie politique du PRPL, est une évidence naturelle et une tendance adaptée au journalisme moderne, et aide AlounMai à disposer de plus d'outils pour transmettre les politiques du Parti lao et les lois de l'État à un public plus large.Le Hai a souligné que la Revue communiste partagera son expérience dans la gestion d'une version en ligne et fournira un soutien pour assurer le fonctionnement efficace du journal électronique AlounMai.Laopaosong Navongxay, chef adjoint de la Commission Lao, le soutien aide AlounMai à mieux remplir les tâches assignées par le Parti et l'État Lao et contribue à consolider davantage les relations spéciales entre les deux Partis, États et peuples ainsi qu'à approfondir le long terme et une coopération étroite entre les journaux des deux partis.Auparavant, une délégation de la Revue communiste s'était rendue au siège du journal AlounMai à Vientiane pour installer des équipements et participer à la formation de son personnel sur le fonctionnement de la version en ligne. - VNA