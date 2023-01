Le ministre de l'Information et de la Communication Nguyen Manh Hung et le ministre lao des Technologies et de la Communication Boviengkham Vongdara inaugurent les deux systèmes. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - La cérémonie de remise de la plateforme de formation en ligne ouverte MOOCs et du système d'opération et de supervision de la cybersécurité SOC au ministère lao des Technologies et de la Communication a eu lieu mercredi 11 janvier à Vientiane.



Ces deux projets visent à concrétiser le protocole d'accord signé le 1er septembre 2021 par le ministère vietnamien de l'Information et de la Communication et celui lao des Technologies et de la Communication.



Des invités à la cérémonie de remise des deux système s. Photo: VNA



Le projet de la plateforme MOOCs a été mis en œuvre par la compagnie générale des télécommunications MobiFone et la société Star Telecom (Unitel). Il existe au total 18 manuels sur la plateforme, répartis en trois grandes catégories : transformation numérique, savoirs spécialisés et compétences générales.



Concernant le SOC, la première phase de ce projet s'est achevée en décembre dernier, aidant le Laos à vérifier les problèmes et les vulnérabilités des systèmes informatiques ainsi qu'à échanger des informations sur les signes de cyberattaques avec l'Autorité de sécurité de l'information du Vietnam.



Selon le directeur du Département de la cybersécurité du Laos, Khamla Sounnalat, le logiciel fourni par le Vietnam au Laos apporte de grands avantages au peuple lao, aidant à mettre en œuvre le Plan stratégique pour le développement de l'économie numérique nationale du Laos d'ici 2030. -VNA