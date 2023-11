Société Hanoï aurait besoin d'environ 35.000 à 45.000 travailleurs au quatrième trimestre Selon le Centre de services pour l'emploi de Hanoï, au quatrième trimestre 2023, la capitale aurait besoin de 35.000 à 45.000 travailleurs dans certains secteurs tels que le commerce, les services et les activités de production.

Société L’association « Mai am Viet-Czech » fête son 10e anniversaire L’association « Mai am Viet-Czech » a été fondée il y a 10 ans dans le but d’aider les personnes dans le besoin. Aujourd’hui, forte de ses plus de 350 membres et d’un grand nombre de bienfaiteurs, elle mène des activités humanitaires au Vietnam et en République tchèque.

Société Les Vietnamiens profiteront d’une semaine de vacances du Têt en 2024 La fête du Têt traditionnel (Nouvel An lunaire), la plus grande et plus importante fête pour les Vietnamiens, durera sept jours du 8 au 14 février 2024.

Société Le PM appelle à des mesures plus drastiques dans la lutte contre les incendies Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé dimanche 5 novembre aux ministères, agences et administrations locales de se concentrer davantage et de prendre des mesures drastiques en matière de prévention et de lutte contre les incendies, car dans les temps à venir, les incendies ont tendance à se développer de manière compliquée.