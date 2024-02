New York (VNA) - Une diplomate vietnamienne a souligné lundi 12 février la priorité du pays de construire une société inclusive, égalitaire et résiliente, où personne n’est laissé pour compte, lors de son discours à la 62e session de la Commission du développement social (CDS), organe technique du Conseil économique et social (ECOSOC) de l’ONU.

La ministre conseillère Lê Thi Minh Thoa, représentante permanente adjointe du Vietnam auprès de l’ONU. Photo : VNA La ministre conseillère Lê Thi Minh Thoa, représentante permanente adjointe du Vietnam auprès de l’ONU. Photo : VNA

La session se déroule 5 au 14 février avec pour thème prioritaire: « Promouvoir le développement social et la justice sociale au moyen de politiques sociales, afin de faire progresser plus rapidement la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et d’atteindre l’objectif primordial de l’élimination de la pauvreté».

Dans son discours, la ministre conseillère Lê Thi Minh Thoa, représentante permanente adjointe du Vietnam auprès de l’ONU, a réaffirmé le ferme engagement du pays en faveur de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et a souligné sa priorité de construire une société inclusive, égalitaire et résiliente où personne n’est laissé pour compte.

Sur la base de cette orientation, le Vietnam a mené un certain nombre de politiques en matière d’éducation, de sécurité sociale et d’élimination de la pauvreté, obtenant ainsi des résultats tels que la réduction du taux de pauvreté multidimensionnelle des ménages à 4,3% en 2022 et l’augmentation du revenu moyen des ménages pauvres de 230%, et en augmentant le taux de personnes alphabétisées et d’enfants d’âge scolaire scolarisés à plus de 90%, a-t-elle noté.

En outre, a-t-elle ajouté, le Vietnam s’engage à ne pas poursuivre la croissance économique au détriment de l’environnement, mais à déployer des efforts persistants pour atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050, notamment en participant et en mettant en œuvre le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).



Elle a estimé qu’il restait de nombreux défis à relever pour atteindre l’objectif de développement social et de justice sociale en raison des ressources limitées. Cela nécessite que la coopération internationale soit renforcée dans le renforcement des capacités et l’apport d’un soutien technique aux pays en développement comme le Vietnam, afin de promouvoir les efforts vers l’objectif commun du développement social et de la justice sociale.



Lors de la session, de nombreux participants ont partagé l’opinion selon laquelle le processus de promotion du développement social et de la justice sociale est considérablement affecté par des défis mondiaux tels que les conflits, le changement climatique et les incertitudes économiques.



Compte tenu de cela, il est nécessaire d’intensifier les efforts nationaux et internationaux pour accroître la fourniture de services sociaux de base, de sécurité sociale et de services de santé et d’éducation de haute qualité à des coûts raisonnables pour tous, ont-ils indiqué. - VNA