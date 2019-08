Hanoi (VNA) - Le Vietnam a souscrit aux principes directeurs visant à renforcer la migration légale, à prévenir la migration illégale et la traite des personnes et à protéger les droits des migrants.

Le directeur général du Département consulaire du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Vu Viêt Anh, s'adresse à la conférence, le 20 août à Hanoi. Photo: VNA

Le ministère des Affaires étrangères s’est associé mardi 20 août à Hanoi à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour organiser une réunion d’information sur le Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière.



Le directeur général du Département consulaire du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Vu Viêt Anh, a déclaré que la coopération internationale en matière de migration constitue un cadre efficace pour relever les défis de la migration, ce qui favoriserait une migration légale sûre et ordonnée afin de protéger les droits et les intérêts des migrants pour la paix, la stabilité et la prospérité dans le monde.

Comme le Vietnam est l’une des premières nations à adhérer au pacte, cela a manifesté son ferme engagement à renforcer la conscience commune et les responsabilités pour partager et atteindre les objectifs de migration au bénéfice de toutes les parties concernées, a déclaré le chef de la Mission de l’OIM au Vietnam, David Knight.

Le chef de la Mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Vietnam, David Knight, lors de la conférence, le 20 août à Hanoi. Photo: VNA

Les délégués à la réunion ont présenté les situations de migration des Vietnamiens à l’étranger, le processus de participation, de négociation et d’approbation par le Vietnam de ce pacte mondial et de ses objectifs.



Ils ont examiné et évalué les politiques et les lois du Vietnam en matière de migration internationale, contribuant ainsi à l’application synchrone et efficace du pacte, mettant ainsi en œuvre les objectifs de l’Agenda 2030 de développement durable des Nations unies.



Le Vietnam a approuvé en décembre 2018 le pacte mondial qui comprend 23 objectifs pour une meilleure gestion de la migration aux niveaux local, régional, national et mondial. Il s’agit du tout premier accord sur une approche commune de la migration internationale dans toutes ses dimensions. – VNA