Ouverture du Salon international du commerce et de l'investissement de Macao 2023. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 28e Salon international du commerce et de l'investissement de Macao (MIF - Macao International Trade and Investment Fair) s'est ouvert le 19 octobre, au Centre de congrès et d'expositions Venetian, dans la région administrative spéciale de Macao (Chine).



Selon Vu Thi Thuy, cheffe de l'Office commercial du Vietnam à Hong Kong et Macao (Chine), le Vietnam et Macao disposent d'un énorme potentiel de coopération dans le commerce. Aussi a-t-elle émis le souhait que les échanges commerciaux entre les deux parties continueraient d'augmenter et que Macao renforcerait ses investissements au Vietnam, non seulement dans l'immobilier mais aussi dans les domaines du divertissement, de la culture et de la restauration...



Ce salon est une bonne opportunité pour le Vietnam de présenter et de promouvoir l'image du pays et de son peuple auprès de Macao et des amis internationaux, a déclaré Vu Thi Thuy.



Une visiteuse au Salon international du commerce et de l'investissement de Macao (Chine). Photo: VNA

Le chiffre d'affaires total des échanges commerciaux entre le Vietnam et Macao (Chine) au cours des 8 premiers mois de 2023 a atteint 250,3 millions de dollars, soit une augmentation de 330% par rapport à la même période de 2022, dont 239 millions d'exportations vietnamiennes ( 379,5%). En ce qui concerne l'investissement, selon les calculs cumulatifs depuis 1988, Macao comptait 18 projets d'investissement direct au Vietnam, d'un montant total de 193,5 millions de dollars.



Organisé par l'Institut de promotion du commerce et de l'investissement de Macao (IPIM), l'événement se poursuit jusqu'au 22 octobre. -VNA