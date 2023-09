Photo d'illustration : VNA



Hanoi (VNA) - Pour atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, comme convenu lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), le Vietnam doit s’orienter vers une économie à faibles émissions de carbone.



Des outils économiques de tarification carbone doivent être déployés et appliqués, dont le développement du marché national du carbone.



Le Vietnam a décidé d’appliquer des outils de tarification du carbone pour soutenir son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'échange volontaire de crédits carbone du Vietnam avec le monde est réalisé par les entreprises depuis le milieu des années 2000, dans le cadre de la mise en œuvre de programmes et de projets du Mécanisme de développement propre (MDP).



Selon les données du Département du changement climatique du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, plus de 300 programmes et projets ont été enregistrés au Vietnam pour mettre en œuvre des mécanismes de crédits carbone. Parmi ceux-ci, environ 150 ont reçu plus de 40,2 millions de crédits carbone et ont été échangés sur le marché mondial du carbone.



Plus récemment, le 7 janvier 2022, le gouvernement a publié le décret 06/2022/ND-CP détaillant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la protection de la couche d'ozone et le développement du marché du carbone.



Le décret définit les objectifs et la feuille de route de développement, le temps de déploiement du marché domestique du carbone est divisé en deux phases, d'ici fin 2027 et à partir de 2028. Notamment, le décret fixe l'objectif d'établir et d'organiser une bourse de crédit carbone pilote qui sera mise en œuvre à partir de 2025 et, parallèlement, de mener des activités de renforcement des capacités et d'amélioration de la connaissance au développement du marché du carbone.



Selon les objectifs et la feuille de route du décret, à partir de 2028, le Vietnam organisera le fonctionnement d'une salle officielle de transaction de crédits carbone et, en même temps, déploiera des activités pour connecter et échanger les crédits de carbone nationaux avec les marchés régionaux et mondiaux du carbone. -VNA