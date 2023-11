Panorama de l'atelier. Photo: nhandan.vn

Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères a organisé le 24 novembre à Hanoï un atelier de consultation sur le projet de rapport national du Vietnam pour le 4e cycle de l'Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.



L’événement, présidé par le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet, a réuni des représentants de nombreux ministères, agences, organisations sociopolitiques, organisations non gouvernementales...



Dans son discours d’ouverture, le vice-ministre Do Hung Viet a déclaré qu'à ce jour, le Vietnam avait mis en œuvre 86,7% des recommandations du 3e cycle de l'EPU et que 12,4% des recommandations avaient été partiellement accomplies. Le Vietnam est également l'un des rares pays à soumettre un rapport volontaire à mi-parcours sur la mise en oeuvre des recommandations du 3e cycle de l'EPU.

Selon Do Hung Viet, la mise en œuvre des recommandations de l'EPU apporte des signaux positifs dans tous les aspects de la vie sociale, garantit la sécurité sociale et les droits légitimes des personnes.



A travers cet atelier, le ministère des Affaires étrangères souhaite recueillir les idées et opinions des organisations sociopolitiques, des ONG, des experts nationaux et de la population. Cela contribuera non seulement à compléter le projet de rapport, mais démontre également l'engagement du Vietnam à mettre en œuvre les recommandations de l'EPU, créant ainsi une base solide pour que le Vietnam puisse mieux garantir et protéger les droits de l'homme, a affirmé Do Hung Viet.

Ramla Khalidi, coordinatrice résidente par intérim des Nations Unies au Vietnam, lors de l'atelier. Photo: nhandan.vn





Présente à l’événement, Ramla Khalidi, coordinatrice résidente par intérim des Nations Unies au Vietnam, a estimé que le Vietnam avait participé activement aux recommandations de l'EPU et rempli ses obligations en matière de développement durable. Elle a également salué l'initiative du Vietnam en tant que membre du Conseil des droits de l'homme de rédiger une résolution en l’honneur du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne.



Lors de l’atelier, Patrick Haverman, représentant résident adjoint du PNUD au Vietnam, a donné quelques suggestions concernant la structure et le contenu du projet. Selon lui, le projet de rapport nécessite une analyse plus claire des difficultés rencontrées par le Vietnam pour mettre en œuvre les recommandations de l'EPU ainsi que des solutions pour les surmonter.



Lors de l'atelier, des représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Sécurité publique, de l'Information et de la Communication, de la Justice, ont présenté le processus de mise en œuvre des recommandations du 3e cycle de l'EPU selon les tâches assignées.-VNA