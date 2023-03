Jakarta (VNA) - L’ambassadeur Vu Ho, chef par intérim des officiels de haut rang vietnamiens chargés des affaires de l’ASEAN (SOM ASEAN Vietnam), à la tête d’une délégation vietnamienne, a assisté le 6 mars à Jakarta à une réunion des officiels de haut rang de l’ASEAN (SOM) et à la 15e Réunion du groupe de travail du Conseil de coordination de l’ASEAN (ACCWG) sur l’adhésion Timor Oriental à l’ASEAN.

L’ambassadeur Vu Ho, chef par intérim des officiels de haut rang vietnamiens chargés des affaires de l’ASEAN ( SOM ASEAN Vietnam). Photo : VNA

Sous l’égide de l’Indonésie, pays de présidence tournante de l'ASEAN 2023, ces réunions visent à préparer le 42e sommet de l'ASEAN et les réunions des ministres des Affaires étrangères qui auront lieu en mai prochain en Indonésie.

S'exprimant lors des réunions, l'ambassadeur Vu Ho a affirmé le soutien et la volonté de coopération du Vietnam afin de matérialiser les contenus de coopération prioritaires du pays de présidence de l'ASEAN en particulier et du bloc en général en 2023. Il a suggéré que l'Association maintienne une approche objective et équilibrée et une autonomie stratégique pour gérer harmonieusement et efficacement les problèmes dans les relations avec les partenaires ainsi que les questions internationales et régionales complexes qui pourraient affecter le processus de coopération et le développement commun de l'ASEAN ainsi que la paix, la sécurité et la stabilité.

L'ambassadeur a également suggéré que l'ASEAN doit élaborer une feuille de route appropriée pour aider le Timor Oriental à se préparer minutieusement à son adhésion à l'ASEAN, en affirmant que le Vietnam est prêt à se coordonner avec d'autres pays pour aider le Timor Oriental à améliorer sa capacité à remplir les obligations d'un membre de l'ASEAN.

Les chefs des délégations SOM ASEAN. Photo : baoquocte.vn

Lors de la réunion SOM, les hauts fonctionnaires de l'ASEAN ont activement discuté et se sont essentiellement mis d'accord sur l'orientation de la mise en œuvre des contenus prioritaires de l'ASEAN en 2023, notamment la promotion de la croissance et de la reprise, l’amélioration de la capacité institutionnelle et l'efficacité de l'ASEAN, la réponse aux défis de sécurité non traditionnels, notamment la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la cybersécurité, la criminalité transnationale, la résilience sanitaire, la stabilité économique et financière...

Sur des relations extérieures de l'ASEAN, les pays ont passé en revue et mis à jour la situation et échangé des mesures pour promouvoir une coopération substantielle et mutuellement bénéfique entre l'ASEAN et ses partenaires de dialogue sur la base de la promotion du rôle de l'ASEAN et de ses partenaires de dialogue. Des mécanismes dirigés par l'ASEAN, en particulier la promotion d'une « culture » de consultation et de dialogue, et la mise en place d'une structure régionale ouverte, transparente, inclusive et fondée sur des règles.

En ce qui concerne les questions régionales et internationales, les pays membres de l'ASEAN ont souligné la nécessité de maintenir la solidarité et l'unité, de promouvoir le rôle et la voix de l'ASEAN, en particulier dans le contexte où la région et le monde continuent d'être témoins de changements rapides, complexes et imprévisibles.

Dans cet esprit, les pays ont convenu de continuer à promouvoir le rôle de l'ASEAN dans les efforts visant à aider le Myanmar à trouver une solution réalisable et durable à la crise actuelle en promouvant la mise en œuvre du consensus en 5 points ; valorier la position de principe de l'ASEAN sur la question en Mer Orientale, être déterminé à faire de la Mer Orientale une mer de paix, de coopération et de développement.

Le même jour, la 15e réunion du groupe de travail du Conseil de coordination de l'ASEAN sur la candidature du Timor Oriental à l'adhésion à l'ASEAN (ACCWG-TL) a eu lieu avec la participation de hauts fonctionnaires des pays de l'ASEAN des 3 piliers de la Communauté de l'ASEAN. Les pays ont convenu de continuer à soutenir le Timor Oriental dans le renforcement des capacités, en remplissant progressivement les critères d'adhésion à l'ASEAN, notamment à travers l'élaboration d'une feuille de route avec des critères spécifiques, à encourager le Timor Oriental à participer activement aux programmes et activités non politiques pour soutenir le renforcement des capacités disponibles de l'ASEAN. - VNA