La cérémonie funéraire du feu président américain George H.W. Bush à Washington. Photo: VNA



Washington (VNA) – L’ambassadeur vietnamien aux Etats-Unis Ha Kim Ngoc représentant le gouvernement vietnamien et le corps diplomatique ont assisté le 3 décembre à la cérémonie funéraire du feu président américain George H.W. Bush à Washington.

Le même jour, le diplomate vietnamien est allé au département d’Etat américain pour écrire dans le registre de condoléances. Au nom du gouvernement et du peuple vietnamiens, Ha Kim Ngoc a adressé les condoléances les plus attristées à l’administration et au peuple américains et notamment à la famille du feu président américain.

«Le Vietnam estime hautement la vision stratégique pour le longue terme et la direction résolue du feu président américain George H.W. Bush, qui a posé la base solide pour la normalisation des relations Vietnam-Etats-Unis et puis le développement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. », a dit Ha Kim Ngoc.

Le peuple vietnamien reconnaît pour toujours la visite du feu président américain au Vietnam en 1995 après l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. -VNA