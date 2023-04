Hanoi (VNA) – Au premier trimestre de cette année, 37.923 Vietnamiens sont partis travailler à l’étranger, soit 34,48 % du plan annuel ou plus de 15 fois plus élevé qu’à la même période de 2022, a fait savoir le Département de gestion des travailleurs vietnamiens à l’étranger relevant du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (Molisa).

Cours de formation à l’intention des travailleurs sous contrat à l’étranger à la compagnie Esuhai, dans l’arrondissement de Tân Binh, Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Le Japon, Taïwan (Chine) sont restés les premières destinations pour la main-d’œuvre vietnamienne, avec respectivement 17.696 et 18.044 personnes, suivis par la Chine, Singapour, la République de Corée, la Hongrie et d’autres marchés, a-t-il indiqué.



La hausse du nombre de travailleurs vietnamiens envoyés à l’étranger est due aux besoins croissants de main-d’œuvre des pays d’accueil en raison du contrôle réussi de la pandémie de Covid-19, a expliqué le directeur adjoint du Département de gestion des travailleurs vietnamiens à l’étranger, Nguyên Gia Liêm.



Les secteurs les plus recruteurs comprennent l'industrie manufacturière, l'agriculture, la transformation des produits aquatiques et halieutiques, les services dans les établissements de santé, les services de soins infirmiers et d'aide à domicile, les services de restauration, d'hôtellerie, aéroportuaires, a-t-il fait savoir.

En outre, les travailleurs vietnamiens se sont habitués sur les marchés tels que le Japon, Taïwan et la République de Corée, et sont donc évalués positivement par les employeurs pour leurs qualifications, leurs compétences, leur assiduité et leur coachabilité. À cela s’est ajoutée la bonne préparation des entreprises exportatrices de main-d’œuvre, prêtes à fournir la main-d’œuvre demandée par leurs partenaires, a-t-il ajouté.



En 2023, les marchés de la main-d’œuvre se concentrent en Asie du Nord-Est comme le Japon, Taïwan et la République de Corée, représentant environ 90% du nombre total de travailleurs, a prévu Nguyên Gia Liêm.



Le Molisa se coordonnera également avec les agences pour négocier des accords de coopération dans le domaine du travail avec un certain nombre de pays européens. On s’attend à ce qu’environ 110.000 travailleurs soient envoyés à l’étranger dans le courant de cette année.



Le directeur adjoint du Département de gestion des travailleurs vietnamiens à l’étranger a cependant estimé qu’il n’est plus approprié d’envoyer à l’étranger des travailleurs manuels ou peu qualifiés.

Par conséquent, notre politique n’est pas d’envoyer des travailleurs à l’étranger uniquement pour des revenus, mais d’améliorer leurs compétences par le biais de la formation professionnelle qui leur permettront de mieux servir l’édification et le développement nationaux après leur retour au pays, a-t-il indiqué.



Selon les chiffres du Département de gestion des travailleurs vietnamiens, le Vietnam compte près de 500 entreprises autorisées à exporter de la main-d’oeuvre. Les travailleurs vietnamiens sont présents dans une bonne quarantaine de pays et territoires et s’engagent dans environ 30 métiers différents. – VNA