Le temple de la Littérature à Hanoï est une destination de prédilection de nombreux visiteurs étrangers. Photo : VNA

Des touristes font l'expérience du kayak. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - En 2023, le Vietnam a accueilli 12,6 millions de visiteurs étrangers, soit 3,4 fois plus qu'en 2022, dépassant largement l'objectif initial de 8 millions, selon les données rendues publiques le 29 décembre par l'Office général des statistiques (GSO).Cependant, ce chiffre ne représente que 70% du nombre enregistré en 2019 – l’année précédant l’épidémie de COVID-19.Le chiffre d’affaires des services de voyage est estimé à 37,8 billions de dongs, soit une hausse de 52,5% par rapport à l'année dernière.En outre, selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, l'Année nationale du tourisme 2023, sur le thème « Binh Thuan - Convergence verte », a été un grand succès. Pour la première fois, la province de Binh Thuan a accueilli plus de 8,5 millions de visiteurs pour un chiffre d’affaires de plus de 23.000 milliards de dongs, soit presque le double par rapport à 2022. Elle a également figuré parmi les neuf premières localités du pays en termes de revenus touristiques.En 2024, l'Année nationale du tourisme sera présidée par la province de Dien Bien (Nord). Il s'agira d'un programme culturel, économique et social de l’échelle nationale et internationale, associé notamment au 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu (7 mai 1954 - 7 mai 2024).En 2023, la compétitivité du Vietnam dans le secteur touristique a continué de s’améliorer. Lors des World Travel Awards (WTA) 2023, le Vietnam a été récompensé pour la quatrième fois comme "Première destination patrimoniale mondiale". De nombreuses destinations et entreprises touristiques vietnamiennes ont été nommées dans différentes catégories prestigieuses.A ce jour, le pays compte 3.921 entreprises de voyages internationaux (en hausse de 34,3% par rapport à la même période en 2022) et environ 38.000 établissements d'hébergement comptant plus de 780.000 chambres.- VNA