Hanoi (VNA) - La première Semaine numérique internationale du Vietnam (VIDW) 2022 s’ouvrira mardi 11 octobre, avec la participation des responsables des ministères, branches et organes engagés dans la transformation numérique des pays de l’ASEAN, ainsi que des organisations internationales, associations et entreprises numériques du monde entier.

Photo d'illustration: VNA



Selon le ministère de l’Information et de la Communication, l’événement, qui fait partie des activités pour répondre à la Journée nationale de la transformation numérique (10 octobre), se tiendra sous le thème «Partenariat mondial pour un avenir numérique durable».Jusqu’au 14 octobre, la Semaine comprendra une série d’activités, telles que des conférences, des forums sur la transformation numérique, le développement de l’économie numérique, la société numérique, le réseau 5G, la coopération en matière de protection des données, la prévention et la lutte contre les fausses nouvelles, et l’amélioration de compétences numériques pour les gens.Le Vietnam a conçu des stratégies importantes pour accélérer la transformation numérique et stimuler l’économie numérique, la société numérique et le gouvernement numérique.L’établissement de partenariats bilatéraux et numériques avec les pays de la région et du monde a été défini comme une tâche clé dans les 10 prochaines années, afin de maximiser les ressources pour l’accélération de la construction d’un Vietnam numérique.Le ministère a souligné que la VIDW 2022 se concentrera sur la promotion et l’élargissement des partenariats numériques, en donnant la priorité à l’achèvement de l’environnement institutionnel et de gestion, au développement de la technologie numérique et de l’infrastructure numérique, à la construction d’un cyberespace industriel sûr et fiable et à l’amélioration des compétences numériques des personnes.La VIDW 2022 est également une opportunité pour les organisations, les particuliers et les entreprises du Vietnam, d’autres pays de l’ASEAN et du monde de se rencontrer directement, de partager des informations et de rechercher des opportunités de coopération et de partenariat dans le commerce, l’investissement, le développement du marché, s’unissant ainsi pour promouvoir la transformation numérique. – VNA