Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man (7e à partir de la droite), offre des fleurs à l’Union des femmes du Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, a rendu visite le 4 mars au Comité central de l’Union des femmes du Vietnam.



A l’approche de la Journée internationale des droits des femmes (8 mars), il a adressé ses meilleurs voeux à l’Union des femmes du Vietnam ainsi qu’aux femmes dans l’ensemble du pays. Il a également salué le 13e Congrès national des femmes du Vietnam qui aura lieu prochainement.



Tran Thanh Man a suggéré à l’Union des femmes de travailler en étroite collaboration avec les Commissions et le Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale dans l’organisation de séminaires sur l'intégration des questions de genre dans l’élaboration de politiques et textes juridiques.



Il a affirmé que l'Assemblée nationale assurerait une coordination étroite afin que les questions liées aux droits et intérêts légitimes des femmes, des enfants, des familles et à l'égalité des sexes soient étudiées et approuvées dans le processus d'élaboration des documents juridiques.



Il a en outre indiqué que les organes de l'Assemblée nationale coordonneraient avec l’Union des femmes dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de formation visant à améliorer les compétences en leadership et en gestion pour 3.500 femmes fonctionnaires. -VNA