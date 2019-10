Le vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne Do Ba Ty. Photo : VNA

Madrid (VNA) - Une délégation de haut niveau de l'Assemblée nationale vietnamienne, dirigée par son vice-président Do Ba Ty, a effectué une visite de travail en Espagne du 30 septembre au 2 octobre.

Do Ba Ty a eu le 1er octobre à Madrid une séance de travail avec le premier vice-président de la Députation permanente du Congrès des députés, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis, lors de laquelle, les deux parties ont déclaré tenir en haute estime le partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Espagne.

Alfonso Rodriguez Gomez de Celis a souligné que l’Espagne était le premier pays européen à avoir établi un partenariat stratégique avec le Vietnam. Ces dix dernières années, la coopération économique entre les deux pays a connu un bel essor. Le député espagnol a souhaité que la coopération bilatérale réalise de grandes avancées dans les temps à venir, notamment dans le tourisme, un atout de son pays.

De son côté, Do Ba Ty a affirmé que le Vietnam considérait l’Espagne comme un partenaire important au sein de l’Union européenne (UE) et souhaitait promouvoir la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce et l’investissement. L’an dernier, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 3,15 milliards de dollars.

Do Ba Ty a proposé que les deux pays continuent de se coordonner étroitement au sein des mécanismes de coopération multilatérale notamment l’ONU, du Dialogue Asie-Europe (ASEM), Vietnam-UE. Il a déclaré espérer que l’Espagne continuerait de promouvoir la coopération dans la défense, la sécurité, la formation des ressources humaines…

S’agissant la coopération interparlementaire, les deux parties ont convenu d’intensifier les échanges de délégations, d'informations, d'expériences, les contacts entre députés.

Les deux parties ont apprécié les efforts des gouvernements vietnamien et espagnol pour organiser une réunion du Comité intergouvernemental en 2019 et pour tenir rapidement la première réunion du Comité de coopération pour l’économie, le commerce et l’investissement.

Enfin, le Vietnam et l’Espagne ont été unanimes à affirmer qu’une application rapide de l’accord de libre-échange Vietnam – UE (EVFTA) et de l’accord de protection des investissements Vietnam – UE (EVIPA) apporterait des intérêts concrets aux entreprises et habitants des deux pays, contribuant à dynamiser la coopération économique bilatérale.-VNA