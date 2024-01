Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Duc Hai, et Bernd Lange, président de la commission du commerce international du Parlement européen (PE). Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Duc Hai, a reçu le 17 janvier à Hanoï Bernd Lange, président de la commission du commerce international du Parlement européen (PE).



Lors de cette rencontre, le vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyen Duc Hai, a affirmé que le Vietnam tenait toujours en haute estime ses relations de partenariat et de coopération intégrale avec l’Union européenne (UE) et souhaitait les promouvoir. Il a exprimé sa joie que 33 ans depuis l’établissement des relations diplomatiques et 11 ans de partenariat et de coopération intégrale, le Vietnam soit devenu un partenaire important de l'UE au sein de l'ASEAN et dans la région Asie-Pacifique.



Concernant l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA), il a déclaré que le Vietnam mettrait sérieusement et pleinement en œuvre les engagements de l'accord ainsi que les engagements internationaux auxquels le Vietnam participait. Selon lui, la coopération en matière d'investissement entre les deux parties aura beaucoup de marge de développement lorsque l'Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA) sera ratifié par tous les Parlements des pays membres de l'UE et entrera en vigueur.



Nguyen Duc Hai a demandé au Parlement européen de soutenir le renforcement du partenariat et de la coopération intégrale entre le Vietnam, l'UE et ses pays membres dans divers domaines. Il a appelé Bernd Lange à exhorter la Commission européenne (CE) à supprimer rapidement le «carton jaune» imposé aux exportations de produits aquatiques du Vietnam vers l'UE, à encourager l'UE et ses pays membres à continuer à faire entendre leur voix et à soutenir la position du Vietnam et de l'ASEAN sur la résolution pacifique des différends en Mer Orientale sur la base du respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



De son côté, Bernd Lange a affirmé que le Vietnam était un partenaire important de l'UE dans la région ASEAN et que le potentiel de coopération au développement entre les deux parties demeurait très important.



Selon lui, les dirigeants de la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne ont hautement apprécié les efforts du Vietnam pour équiper les navires de pêche d'équipements de surveillance et pour résoudre les problèmes conformément aux recommandations de l’UE. Il est nécessaire que les deux parties continuent à travailler ensemble pour améliorer la compréhension, parvenir à un consensus sur les solutions pour mettre en œuvre les recommandations et renforcer la supervision de leur mise en œuvre.



Le président de la commission du commerce international du Parlement européen a proposé de maintenir un mécanisme d'échange et de dialogue ouvert, amical et constructif, promouvant ainsi davantage le partenariat et la coopération intégrale Vietnam-UE.-VNA