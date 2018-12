Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (gauche) et le Premier ministre sud-coréen Lee Nak-yeon. Photo : VNA



Séoul (VNA) – Sur invitation du gouvernement sud-coréen, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung effectue du 2 au 6 décembre une visite en République de Corée.



Lundi 3 décembre, il a eu une entrevue avec le Premier ministre sud-coréen Lee Nak-yeon.



Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction devant l’approfondissement du partenariat stratégique entre leurs pays. Ils ont été unanimes sur plusieurs mesures afin de renforcer la confiance et la compréhension mutuelles, d’accélérer le développement de la coopération bilatérale. Ils ont en effet convenu de maintenir régulièrement les visites et contacts de haut niveau, d’intensifier la coopération substantielle dans la diplomatie, la défense et la sécurité, ainsi que dans le commerce et l’investissement afin de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 100 milliards de dollars d’ici 2020.



Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a déclaré que le Vietnam attachait toujours de l’importance à ses relations avec la République de Corée. Il a appelé à renforcer la coopération entre les deux pays pour favoriser l’accès des produits agricoles vietnamiens au marché sud-coréen, intensifier les transferts de technologies et accélérer le développement des industries auxiliaires vietnamiennes.



Le vice-Premier ministre a demandé à Séoul de maintenir ses aides non remboursables et ses prêts à taux préférentiels, de favoriser la coopération bilatérale dans le secteur de l’emploi.



Saluant les investissements sud-coréens dans les secteurs des industries auxiliaires, de l’automobile, de l’électronique, de l’énergie, de la construction des infrastructures des zones industrielles, des villes intelligentes et de la modernisation de l’agriculture au Vietnam, Trinh Dinh Dung a affirmé que le gouvernement vietnamiens créerait des conditions propices à la participation d’investisseurs sud-coréens à de grands projets d’infrastructures sous forme de partenariat public-privé, ainsi qu’à l’actionnarisation d’entreprises publiques vietnamiennes.



Le vice-Premier ministre a apprécié les mesures prises par le gouvernement sud-coréen afin de faciliter l’octroi de visas aux citoyens vietnamiens. Il a demandé au gouvernement sud-coréen de continuer à s’intéresser aux Vietnamiens établis sur son sol, dont les mariées vietnamiennes et leurs familles, de les assister et de garantir leurs droits et intérêts légitimes.



Le Premier ministre sud-coréen a déclaré que Séoul tenait en haute estime le partenariat stratégique avec le Vietnam. Il a promis de demander aux ministères et organes compétents sud-coréens d’appliquer au mieux les conventions bilatérales afin de porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur.



Le même jour, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a rencontré le président du Parti Minju, Lee Hae-chan. Remerciant le Parti Minju pour sa coopération et son soutien au développement d’une coopération mutuellement avantageuse entre la République de Corée et le Vietnam, Trinh Dinh Dung lui a demandé de continuer à soutenir les relations bilatérales, d’étudier la possibilité de signer une convention de coopération entre des organes du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Parti Minju.



Lee Hae-chan a souligné que son parti continuerait à développer ses liens avec le PCV afin de contribuer au renforcement des liens entre les deux nations.



Toujours lundi, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a rencontré le président du Korea International Exchange Fund (Fonds d’échange international de République de Corée), Lee Si Hyung.



Le dirigeant vietnamien a apprécié les programmes lancés par ce Fonds dans le but de renforcer la compréhension mutuelle entre le Vietnam et la République de Corée. Il a demandé au Fonds de développer sa coopération avec le Vietnam dans les temps à venir.



Lee Si Hyung s’est engagé à maintenir et étendre les programmes permettant aux cadres vietnamiens d’étudier des expériences sud-coréennes de développement.



Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a également rencontré lundi des cadres de l’ambassade du Vietnam en République de Corée et des Vietnamiens établis dans ce pays. Il a eu en outre une séance de travail avec des chercheurs vietnamiens travaillant, suivant des études ou menant des recherches en République de Corée. -VNA