Cân Tho (VNA) – Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a discuté avec le Comité populaire de la ville de Cân Tho de la situation de la mise en œuvre de grands projets d’aide publique au développement (APD) dans la ville du delta du Mékong.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang lors de la séance de travail avec le Comité populaire de la ville de Cân Tho. Photo : VNA

Après inspection des projets sur place, il a souligné la nécessité du projet de construction de l’hôpital d’oncologie de la ville de Cân Tho, doté d’une capacité totale de 500 lits, qui devra aider à réduire la surcharge des hôpitaux à Hô Chi Minh-Ville.

Ce projet représente un investissement de près de 1.728 milliards de dôngs, dont 80,66% (plus de 1.393 milliards de dôngs) financés par les prêts d’aide publique au développement du gouvernement hongrois en vertu d’un accord-cadre de coopération financière de 60 millions d’euros signé le 12 janvier 2016 entre les deux pays.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a fait savoir qu’il donnera instructions au ministère des Affaires étrangères de saisir le point de vue des donateurs hongrois sur ce projet.

Il a également demandé au Comité populaire municipal de faire un rapport détaillé du projet contenant les opinions émises par les ministères et branches sous l’autorité centrale et la localité lors de cette séance de travail.

Ce rapport devra être envoyé aux ministères et branches pour examen avant d’être présenté à la réunion qu’il présidera, et soumis par la suite au gouvernement et au Premier ministre pour trouver des solutions aux difficultés du projet.

Pour le projet de remblai de la rivière de Cân Tho en réponse au changement climatique, financé par les prêts de l’Agence française de développement (AFD), il a demandé au ministère des Finances de soutenir la ville de Cân Tho pour résoudre les obstacles au décaissement.

Quant au projet de pont Trân Hoàng Na, d’une valeur de 791,5 milliards de dôngs déboursés désormais à 80,53%, qui fait partie du projet de développement de la ville de Cân Tho et de renforcement de la résilience au changement climatique, il a demandé à Cân Tho d’assurer le progrès du projet, y compris le raccordement des travées prévu le 2 septembre 2023. – VNA