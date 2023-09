Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha prend la parole lors de la séance de débat. Photo : VNA



La Havane (VNA) - Le Sommet du Groupe des 77 pays en développement (G77) et de la Chine (G77 Chine) s’est ouvert le 15 septembre à La Havane, Cuba. Une délégation vietnamienne est présente, conduite par le vice-Premier ministre Tran Hong Ha.



Lors de la séance de débat principale du Sommet, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a souligné le rôle particulièrement important des sciences, des technologies et de l’innovation pour la résolution des défis mondiaux. Il a également proposé certaines orientations pour la coopération entre le G77 et la Chine, dont la nécessité de promouvoir la coopération internationale et le multilatéralisme, de renforcer la solidarité internationale et la confiance entre les pays.



En outre, il est important d’harmoniser la propriété intellectuelle et l'éthique dans la responsabilité du partage et du transfert de technologies pour l'humanité, de résoudre ensemble les problèmes mondiaux tels que les épidémies, la pauvreté, le changement climatique et les émissions de gaz polluants... Il est également nécessaire de promouvoir la formation et le développement des ressources humaines, ainsi que la capacité d’innovation et de créativité, de créer des cadres politiques et d'investissement, en particulier dans le partenariat public-privé...