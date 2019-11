Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam qui a reçu lundi 18 novembre à Hanoi le gouverneur de la préfecture japonaise de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, a souhaité que l’administration de Kanagawa inciteront les entreprises locales à renforcer leur présence au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam (à droite) avec le gouverneur de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, le 18 novembre à Hanoi. Photo: VNA

Il s’est félicité du fait que les relations entre le Vietnam et le Japon connaissent un développement fructueux et intégral et que la confiance politique bilatérale se consolide.Le Japon est le premier donateur du Vietnam, le deuxième investisseur et le quatrième partenaire commercial du pays, a-t-il souligné, ajoutant que la communauté vietnamienne au Japon compte plus de 370.000 personnes et est devenue la troisième communauté étrangère du pays.Tout cela contribuera à renforcer les relations et la coopération entre Kanagawa et les localités vietnamiennes, a indiqué le dirigeant vietnamien.Pour sa part, Kuroiwa Yuji a souligné qu’au cours des dernières années, la coopération entre les localités vietnamiennes et la préfecture japonaise continuait de se développer.Il est à noter que la tenue du Festival annuel du Vietnam à Kanagawa depuis 2015 et du Festival de Kanagawa à Hanoi depuis l’an dernier a attiré des centaines de milliers de participants chaque année.Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a espéré que les responsables de Kanagawa prêteront une attention particulière et encourageront les entreprises locales à investir davantage au Vietnam dans les domaines tels que l’ingénierie, le commerce, les services, l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture dans les temps à venir.Il s’est également attendu à ce que la préfecture améliore l’accueil de la main-d’œuvre vietnamienne et facilite la communauté vietnamienne dans son travail, ses études et sa vie. – VNA