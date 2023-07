Il a souligné que le gouvernement vietnamien considérait le complexe Samsung Vietnam comme un exemple typique du succès de l'investissement direct étranger au Vietnam.

Le vice-Premier ministre a partagé les difficultés heurtée par Samsung Vietnam en 2023, se déclarant convaincu que les nouveaux produits avec de nombreuses utilités du complexe contribueront à augmenter ses ventes. Le gouvernement vietnamien s'est engagé à créer un environnement d'affaires et d'investissement de plus en plus favorable et attrayant pour les investisseurs étrangers, y compris Samsung, a-t-il ajouté.Pour sa part, le directeur général Choi Joo Ho a informé que Samsung avait investi 20 milliards de dollars au Vietnam et que ses usines avaient recruté plus de 100.000 employés dans quatre localités que sont Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Bac Ninh et Thai Nguyen.Prochainement, Samsung Vietnam lancera le nouveau produit Galaxy Fold de 5e génération dans le but de maintenir la dynamique d'exportation dans le contexte où la demande de téléphones sur le marché mondial devrait diminuer de 8% en raison de la situation économique mondiale difficile. -VNA