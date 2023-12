Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang qui a reçu jeudi 13 décembre à Hanoi la ministre lao de l’Information, de la Culture et du Tourisme, Suansavanh Viyaketh, a exhorté les deux parties à déployer les mesures pour promouvoir la coopération touristique vietnamo-lao.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang recevant la ministre lao de l’Information, de la Culture et du Tourisme, Suansavanh Viyaketh, à Hanoi, le 14 décembre. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a proposé au ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère lao de l’Information, de la Culture et du Tourisme de mettre en œuvre efficacement le Plan de coopération culturelle et touristique pour la période 2021-2025.Il ont également invité les deux parties à travailler en étroite collaboration dans l’organisation des activités de la Communauté socio-culturelle de l’ASEAN durant l’année de présidence lao de l’ASEAN, ainsi que dans le déploiement des projets vietnamiens dans les domaines de la culture, des sports et du tourisme au Laos.La ministre Suansavanh Viyaketh a pour sa part fait savoir que sa visite au Vietnam visait à donner effet à la direction des secrétaires généraux des deux Partis sur l’organisation coordonnée par les deux ministères des activités de conservation et de promotion des valeurs culturelles traditionnelles et des relations spéciales entre les deux pays.Elle a informé le dirigeant vietnamien de son entretien avec son homologue vietnamien Nguyên Van Hung au cours duquel les deux parties ont passé en revue les résultats du Plan de coopération culturelle, artistique et touristique Vietnam-Laos pour la période 2021-2025 et discuté des orientations pour leur coopération en 2024.Selon la ministre lao, le Parti et le gouvernement lao considèrent le tourisme comme le moteur, le fer de lance et le point lumineux dans le redressement, le développement économique et l’amélioration des revenus de la population ; et qu’ils ont décidé de désigner 2024 comme année du tourisme au Laos.Elle a remercié le Vietnam pour son soutien et son concours à la préparation du dossier de candidature pour la reconnaissance par l’UNESCO du parc national Hin Nam No comme patrimoine naturel transnational avec le Parc national de Phong Nha-Ke Bang dans la province vietnamienne de Quang Binh au Vietnam.