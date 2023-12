Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà qui a reçu jeudi 14 décembre à Hanoi le vice-président senior du groupe Dell, Robert McIntosh, a demandé au groupe technologique américain de renforcer sa coopération pour promouvoir les processus et la gestion des systèmes logistiques au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà (à droite) et le vice-président senior du groupe Dell, Robert McIntosh, à Hanoi, le 14 décembre. Photo : VNA

Il a invité le groupe à continuer à rechercher des solutions pour augmenter le taux de localisation et la valeur des contributions des entreprises et des ressources humaines vietnamiennes dans son écosystème d’investissement et sa stratégie de développement mondial, à travers des activités de transfert de technologie, de R&D, de conception de puces, de microcircuits, de semi-conducteurs.

Le dirigeant a exhorté le groupe Dell à partager davantage avec les ministères, les secteurs et les partenaires au Vietnam sur les modèles, les processus, les méthodes organisationnelles et la gestion du système logistique permettant de connecter les clients et d’opérer sans heurt la chaîne d’approvisionnement.

Il a également souhaité que le groupe Dell participe activement au processus de transformation numérique du Vietnam, déploie des projets de coopération pratiques et efficaces avec des entreprises vietnamiennes qui se font un nom sur le plan national et international avec leurs produits et leur compétitivité en matière de transformation numérique.

De son côté, Robert McIntosh a indiqué avoir reçu ces dernières années un soutien précieux du gouvernement, des ministères, des secteurs et des administrations locales du Vietnam, qui ont permis au groupe Dell d’étendre ses activités, notamment dans le secteur manufacturier, et d’établir un réseau de fournisseurs nationaux par l’intermédiaire de partenaires de fabrication.

Il a affirmé l’engagement du groupe à élargir la chaîne d’approvisionnement et à développer des activités de production avec des partenaires au Vietnam, en s’appuyant sur sa capacité de fournir des solutions techniques complètes, tant matérielles que logicielles, dans les domaines des technologies de l’information et de la transformation numérique. – VNA