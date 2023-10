Dong Nai, 17 octobre (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a effectué le 16 octobre une visite sur le chantier de construction de l'aéroport international de Long Thanh, dans la province méridionale de Dong Nai.

Lors d'une séance de travail avec les parties concernées Tran Hong Ha leur a suggéré de lancer des mouvements d'émulation, en se concentrant sur la garantie de l'avancement, de la sécurité et de la qualité du projet.Soulignant l'importance de l'aéroport, le responsable a demandé à son investisseur – la Société des Aéroports du Vietnam (ACV) – d'intensifier sa gestion et de sélectionner des entrepreneurs prestigieux et compétents.La province de Dong Nai doit bientôt organiser des séances de travail avec le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement afin d'éliminer les obstacles et d'achever les travaux d'indemnisation et de réinstallation, a-t-il poursuivi.

Photo : VNA

Le vice-Premier ministre a été informé des progrès du projet par l'ACV et le Comité populaire de Dong Nai.Au cours des huit derniers mois, Dong Nai a remis à l'investisseur la totalité des 2.532 hectares de terrain destinés à la première phase, et la remise du reste devrait être achevée fin octobre, selon le comité.L'aéroport de Long Thanh, qui deviendra le plus grand du Vietnam, devrait coûter environ 336,63 milliards de dongs (13,75 milliards de dollars). Sa construction est divisée en trois phases.Dans la première phase, une piste et un terminal passagers ainsi que d'autres installations de soutien seront construits pour un coût de 109,1 billions de dongs pour desservir 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de fret chaque année.Une fois entièrement achevé d’ici 2050, l’aéroport sera en mesure d’accueillir 100 millions de passagers et 5 millions de tonnes de fret par an.Situé à 40 km à l’est d’Hô Chi Minh-Ville, il devrait soulager la surcharge de l’aéroport international de Tan Son Nhat, actuellement le plus grand du pays, dans la métropole du Sud.- VNA