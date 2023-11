Le vice-Premier ministre vietnamien Le Minh Khai reçoit Shayne Elliott, PDG du groupe ANZ. Photo : VNA

Hanoï, 29 novembre (VNA) - Le vice-Premier ministre vietnamien Le Minh Khai a reçu le 29 novembre Shayne Elliott, PDG du groupe ANZ, en visite de travail à l'occasion du 30e anniversaire de l'activité du groupe au Vietnam.Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre vietnamien a félicité ANZ et son directeur général pour leurs réalisations importantes après trois décennies d'activité au Vietnam. Il a souligné que le pays accueille et apprécie toujours les activités des banques étrangères.Depuis de nombreuses années, la présence de banques étrangères au Vietnam, avec leur capacité financière et leur fort savoir-faire technologique, ainsi que le développement et l'application de nouveaux produits financiers, ont contribué au processus de modernisation du secteur bancaire.Il a souligné que les banques étrangères jouent un rôle crucial pour attirer les investissements étrangers directs et indirects au Vietnam. Ils servent également de passerelle qui aide les entreprises et organisations accréditées au niveau national à accéder aux marchés financiers internationaux et à développer leurs activités à l’étranger.Le haut responsable a apprécié le fonctionnement du Groupe ANZ avec un réseau mondial qui comprend 8,5 millions de clients dans 29 pays à travers le monde. Au Vietnam, elle a été l’une des premières banques étrangères à recevoir une licence d’exploitation en 1993 et a également été la première à installer des guichets automatiques dans le pays en 2000.Il a exprimé sa conviction qu'avec sa forte capacité financière et son expérience dans les opérations internationales et au Vietnam, la banque ANZ Vietnam continuera de contribuer positivement au développement du secteur bancaire en particulier et au processus de développement socio-économique du Vietnam en général.Le vice-Premier ministre espérait que la banque ANZ Vietnam investirait dans des secteurs tels que la haute technologie, la transformation verte, les énergies propres et renouvelables, et attirerait davantage d'investisseurs au Vietnam.Il a en outre exhorté ANZ à partager ses expériences en matière de gestion et de transformation numériques dans le secteur bancaire, de développement des services de change, de financement du commerce, de gestion des flux de trésorerie et d'aider les entreprises de divers domaines à accéder aux capitaux à faible coût.Pour sa part, le PDG d'ANZ a déclaré que le Vietnam est l'un des marchés importants d'ANZ avec un grand potentiel de développement.Il a noté qu'ANZ soutient actuellement de nombreuses entreprises de haute technologie et investisseurs intéressés par la transition verte et le développement d'une économie à faibles émissions.Le PDG d'ANZ a déclaré que son entité était prête à soutenir les grandes entreprises vietnamiennes dans la conquête des marchés mondiaux. - VNA