Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères, Pham Quang Hieu, président du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer a adressé jeudi une lettre pour formuler ses vœux du Nouvel An lunaire (Têt du Chat 2023) aux Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant à l'étranger.

Dans sa lettre, Pham Quang Hieu a souligné qu'en 2022, malgré l'évolution complexe de la situation mondiale et régionale, le Vietnam a continué à assurer la stabilité politique, à garantir la défense et la sécurité nationales et à promouvoir l’édification du Parti et du système politique.

Les affaires étrangères ont été menées de manière synchrone, proactive et efficace, contribuant considérablement à la construction et à la défense de la Patrie, ainsi qu'à l'élévation de la position et du prestige du pays sur la scène internationale, a-t-il affirmé, en soulignant que le succès de la campagne de diplomatie vaccinale a dépassé les attentes et a été reconnu par la communauté mondiale, ce qui est devenu une condition préalable au redressement et au développement socio-économique de la nation.

En particulier, il a apprécié le consensus et le soutien des Vietnamiens d'outre-mer pour la cause du renouveau et de la réalisation des objectifs importants fixés lors du 13e Congrès du Parti national, affirmant que chaque Vietnamien d'outre-mer est devenu une passerelle de liaison pour amener le Vietnam au monde et vice-versa.

Dans le temps à venir, afin de mettre en œuvre de manière complète et ferme les directives et politiques du Parti et de l'État sur le travail concernant les Vietnamiens d'outre-mer, le ministère des Affaires étrangères et le Comité continueront de travailler en étroite collaboration avec les agences nationales et étrangères pour aider les compatriotes à se développer et à s'intégrer profondément dans la société du pays d'accueil, en plus de créer des conditions favorables pour qu'ils contribuent au progrès de la Patrie, a-t-il déclaré.-VNA