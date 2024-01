Hanoi (VNA) – Le travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger en 2024 se concentrera sur deux percées et sept axes, a fait savoir jeudi 11 janvier le vice-président du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, Nguyên Manh Dông.

La mission à accomplir auprès des Vietnamiens résidant à l’étranger se focalisera sur deux percées en matière de renforcement de la grande solidarité et de promotion des ressources des Vietnamiens résidant à l’étranger, et sur sept points capitaux, a-t-il indiqué à la presse.Premièrement, renforcer le travail de recherche, de consultation et de recommandation politique, a précisé le responsable.Deuxièmement, renouveler et diversifier les modes de sensibilisation et les mesures de mobilisation des Vietnamiens résidant à l’étranger, notamment des jeunes générations, des noyaux des communautés, des personnalités prestigieuses et ceux qui ont encore des préjugés.Troisièmement, renforcer le concours apporté aux ressortissants vietnamiens afin de leur permettre d’avoir un statut juridique et une vie stable, en particulier à ceux résidant dans les zones difficles.Quatrièmement, aider les associations des ressortissants vietnamiens à consolider leurs organisations, à diversifier les formes organisationnelles, les modèles d’activité appropriés et à améliorer l’efficacité opérationnelle.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (centre, premier rang) pose avec les Vietnamiens d’outre-mer modèles participant au programme «Le printemps au pays natal 2013». Photo : VNA

Cinquièmement, promouvoir l’attraction des ressources des Vietnamiens résidant à l’étranger, continuer à perfectionner les mécanismes, les politiques et les lois liés aux Vietnamiens résidant à l’étranger et renforcer la connection et le soutien aux associations des entrepreneurs et des intellectuels de la diaspora vietnamienne.Sixièmement, déployer la Journée de la langue vietnamienne à l’étranger en 2024 ; renouveller les contenus et les méthodes d’enseignement et d’apprentissage du vietnamien, préserver l’identité culturelle nationale ; renouveler les contenus et diversifier les modes de transmission de l’information aux compatriotes d’outre-mer.Septièmement, renforcer la coordination entre les organismes dans le travail à l’égard des Vietnamiens à l’étranger; renforcer la formation des cadres chargés du travail communautaire bien exercés, réguliers, professionnels et avancés.Nous espérons qu’avec ces deux percées et sept points centraux en 2024, le travail auprès des Vietnamiens à l’étranger connaîtra de nouveaux changements, les Vietnamiens résidant à l’étranger entretiendront des rapports de plus en plus étroits avec leur pays natal et la Patrie, renforçant ainsi la force globale de la nation", a souligné Nguyên Manh Dông. – VNA